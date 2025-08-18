پخش زنده
مدیر کل ثبت احوال خوزستان از ثبت۲۴ هزار و ۴۳۳ ولادت در استان در چهار ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مصطفی امانیپور گفت: ۵۲ درصد از ولادتهای ثبت شده نوزاد پسر و ۴۸ درصد نوزاد دختر و ۷۲ درصد شهری و ۲۸ درصد روستایی بوده است.
او با بیان اینکه بیشترین ولادتها در فروردین با تولد ۶ هزار و ۱۷۴ نوزاد بوده است گفت: در این مدت در هر شبانه روز به طور متوسط ۱۹۷ نوزاد و هر ساعت تقریبا هشت نوزاد متولد شد.
مدیر کل ثبت احوال خوزستان ادامه داد: در این مدت ۴۳۵ مورد ۲قلوزایی، ۱۳ مورد سه قلو زایی و یک مورد چهار قلوزایی ثبت شده است.
امانی پور با بیان اینکه در چهار ماهه امسال یک چهارم از ولادتهای استان در سه ساله اول ازدواج رخ داده است گفت: در این مدت ۳۰ درصد متولدین فرزند اول، ۳۲ درصد فرزند دوم، ۲۳ درصد فرزند سوم، ۱۰ درصد فرزند چهارم و چهار درصد فرزند پنجم و بیشتر و میانگین سن مادران در اولین فرزند آوری ۲۵.۷ سال ذکر شده است.