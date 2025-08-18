به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست همکاری‌های گردشگری تهران و دوشنبه با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در ایران و مدیر شرکت گردشگری سامان‌تراول تاجیکستان ، در مجموعه خانه درجه یک صنایع‌دستی تلفیق هنر برگزار و بر توسعه همکاری‌های گردشگری تهران و دوشنبه با محور اشتراکات فرهنگی تأکید شد.

در این نشست، علی طلوعی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، حاکیم‌الدین رحمان‌اف رایزن فرهنگی سفارت تاجیکستان در ایران، امید سعیدف مدیر شرکت گردشگری سامان‌تراول تاجیکستان و جمعی از مدیران و فعالان گردشگری دو کشور حضور داشتند.

علی طلوعی در این نشست با اشاره به پیوند‌های عمیق فرهنگی میان دو ملت گفت: ایران و تاجیکستان یک روح در دو سرزمین هستند که این موضوع پیش‌تر نیز در سخنان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران و جمعه‌خان‌زاده رئیس کمیته گردشگری دولت تاجیکستان، در زمان امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های گردشگری در حاشیه هجدهمین نمایشگاه گردشگری تهران مورد تأکید قرار گرفته بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران افزود : توسعه همکاری‌های گردشگری تهران و دوشنبه در راستای همان تفاهم‌نامه ، در حال پیگیری است و ما مصمم هستیم این ظرفیت‌ها را به برنامه‌های عملیاتی تبدیل کنیم.

طلوعی با اشاره به اهمیت زبان مشترک میان دو ملت گفت : زبان مادری ما یک سرمایه ارزشمند است. همین که امروز در کوچه و بازار‌های دوشنبه، اشعار شاعران ایرانی خوانده می‌شود، نشان‌دهنده پیوند‌های عمیق فرهنگی است. این نزدیکی می‌تواند مهم‌ترین مزیت رقابتی ما در حوزه گردشگری باشد و باید بر آن تمرکز کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهران تأکید کرد: خویشاوندی فرهنگی تهران و دوشنبه با هیچ چیزی گسستنی نیست. ما در حوزه شعر، موسیقی و هنر اشتراکات گسترده‌ای داریم و این ظرفیت می‌تواند به ستون اصلی توسعه روابط گردشگری تبدیل شود. حتی برگزاری این نشست بدون حضور مترجم، خود نشان‌دهنده این همزبانی است که باید آن را به فرصتی عملی برای همکاری‌های مشترک تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه «گردشگری دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی است»، افزود: تهران و دوشنبه هر دو ظرفیت‌های متنوعی در این حوزه دارند. از تبادل تجربه در زمینه برگزاری تور‌های ورودی و خروجی گرفته تا معرفی صنایع‌دستی، موسیقی و رویداد‌های فرهنگی، همه می‌تواند به زمینه‌ای برای نزدیکی بیشتر دو ملت تبدیل شود.

طلوعی با قدردانی از سید مرتضی مرتضوی مدیرعامل خانه صنایع‌دستی تلفیق هنر برای میزبانی این رویداد گفت: انتخاب خانه صنایع‌دستی به‌عنوان محل برگزاری نشست نمادین است. هنر، زبان مشترک ملت‌هاست و صنایع‌دستی به‌عنوان جلوه‌ای از فرهنگ، بهترین راه برای معرفی هویت مشترک ایران و تاجیکستان محسوب می‌شود.