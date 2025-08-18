به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، بر اساس مراجعات مردمی و اعلام پلیس امنیت یزد، متهم مردی ۲۹ ساله، فاقد سواد و مدرک طبابت و دارای مغازه عطاری در یکی از محلات یزد، با سوءاستفاده از مشکلات جسمانی و خانوادگی مراجعه‌کنندگان و با شگرد‌های خاص، اقدام به فریب آنها و جلب اعتمادشان کرده و با ارائه نگین‌هایی که بر روی آنها دعا نویسی شده و فروش دارو‌های غیرمجاز، مدعی درمان نامبردگان شده است.

علاوه بر این، وی بدون داشتن تحصیلات مرتبط، در فضای مجازی اقدام به تبلیغ اموری از جمله حجامت، فصد و نیز برگزاری کلاس‌های غیرمجاز در زمینه علوم غریبه کرده است.

در پی دستور مقام قضایی، مأموران پلیس امنیت یزد به همراه کارشناس معاونت غذا و دارو از مغازه متهم بازرسی کردند. در این بازرسی، مقادیری مکمل و داروی غیرمجاز و قاچاق از جمله قرص‌های دیابت و کپسول‌های لاغری همچنین انگشترها، سنگ‌ها و کتاب‌های مرتبط با علوم غریبه کشف شد و به جهت فعالیت‌های مضر برای سلامت جامعه، مغازه متهم مهر وموم شد.

متهم پس از احضار به دادسرا، به اتهامات کلاهبرداری، استفاده غیرمجاز از عنوان علمی دکتر، مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی، تهدید علیه بهداشت عمومی و ساخت، نگهداری، عرضه و فروش دارو و مکمل بدون رعایت تشریفات قانونی تفهیم اتهام شد و متعاقب صدور قرار تأمین کیفری روانه زندان شد.

پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست وی صادر و پرونده برای ادامه رسیدگی به محاکم عمومی و انقلاب یزد ارسال شد.