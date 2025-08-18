وزیر کشور صبح امروز، دوشنبه ۲۷ مرداد با استقبال استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اسکندر مومنی در بدو ورود به فرودگاه بین المللی شهید هاشمی‌نژاد، مورد استقبال غلامحسین مظفری و دیگر مسئولان استان قرار گرفت.

وی قرار است در این سفر از مناطق مرزی استان بازدید کند و عصر امروز در قرارگاه استانی خدمت زائران دهه آخر صفر و جلسه شورای مدیران استان، حضور یابد.

استان خراسان رضوی، همه ساله در ایام پایانی ماه صفر و سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) میزبان میلیون‌ها زائر و دلداده اهل بیت (ع) از سراسر ایران و نیز دیگر کشور‌ها است.