به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۷ روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۲۲۸ و اهواز با ۲۰۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفت و در شهر‌های هویزه ۳۹۶ و سوسنگرد با ۵۰۰ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قهوه‌ای و خطرناک گزارش شده است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر رامهرمز شادگان ۱۵۹، ماهشهر ۱۶۹، هندیجان ۱۶۸، بهبهان ۱۷۰، آغاجاری ۱۵۷، رامهرمز ۱۶۳، هفتکل ۱۵۱، ملاثانی ۱۵۸، شوشتر ۱۵۲ و دزفول ۱۵۲ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

وضعیت هوا در شهر‌های رامشیر، امیدیه، باغملک، گتوند، لالی و شوش در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس و شهر‌های دزپارت، مسجدسلیمان، اندیکا و اندیمشگ در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.