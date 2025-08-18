به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: برداشت گندم از ۱۷ هزار و ۴۰۰ هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده که ۱۵ هزار هکتار آن دیم و ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار دیگر آبی است.

شهاب‌الدین صالحی افزود: میانگین برداشت در مزارع آبی ۲ و نیم تن و در مزارع دیم حدود ۶۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است.

او ادامه داد: برداشت با بیش از ۳۵ دستگاه کمباین بومی و مهاجر انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود ۱۵ هزار تن گندم تولید و روانه مراکز خرید دولتی شود.

مدیر جهاد کشاورزی سپیدان گفت: ۲ مرکز خرید تعاونی روستایی همایجان و اردکان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری می‌کنند.

صالحی اظهار کرد: برداشت گندم از اواخر تیر در دهستان سرناباد آغاز شده و تا اواسط شهریور در دهستان کُمهر ادامه خواهد داشت.

او افزود: بیش از سه هزار و ۲۰۰ کشاورز در زمینه تولید گندم در سپیدان فعالیت می‌کنند.

سپیدان از شهرستان‌های کوهستانی و سردسیر شمال فارس است و برداشت گندم در این مناطق به علت شرایط آب‌وهوایی دیرتر از مناطق گرمسیری استان انجام می‌شود.

دریافتی: سجاد قیصری