برداشت گندم از مزارع سردسیری شهرستان سپیدان آغاز شد و پیشبینی میشود تا اوایل شهریور ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان گفت: برداشت گندم از ۱۷ هزار و ۴۰۰ هکتار مزارع این شهرستان آغاز شده که ۱۵ هزار هکتار آن دیم و ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار دیگر آبی است.
شهابالدین صالحی افزود: میانگین برداشت در مزارع آبی ۲ و نیم تن و در مزارع دیم حدود ۶۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است.
او ادامه داد: برداشت با بیش از ۳۵ دستگاه کمباین بومی و مهاجر انجام میشود و پیشبینی میشود ۱۵ هزار تن گندم تولید و روانه مراکز خرید دولتی شود.
مدیر جهاد کشاورزی سپیدان گفت: ۲ مرکز خرید تعاونی روستایی همایجان و اردکان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری میکنند.
صالحی اظهار کرد: برداشت گندم از اواخر تیر در دهستان سرناباد آغاز شده و تا اواسط شهریور در دهستان کُمهر ادامه خواهد داشت.
او افزود: بیش از سه هزار و ۲۰۰ کشاورز در زمینه تولید گندم در سپیدان فعالیت میکنند.
سپیدان از شهرستانهای کوهستانی و سردسیر شمال فارس است و برداشت گندم در این مناطق به علت شرایط آبوهوایی دیرتر از مناطق گرمسیری استان انجام میشود.
دریافتی: سجاد قیصری