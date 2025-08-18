پخش زنده
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی گفت: در بازدید اخیر از مناطق مرزی نوسود و روستاهای دهستان شرام، مجموعهای از مشکلات زیرساختی بررسی و تصمیمات عملی برای رفع آنها اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رستگار یوسفی با اشاره به سفر استاندار، معاونان و جمعی از مدیران استانی و جلسات برگزار شده در پایان این سفر میدانی گفت: موضوعات متعددی از جمله برقرسانی و تکمیل خط انتقال انرژی، احداث مدارس جدید در قالب مسئولیت اجتماعی صنایع، پاکسازی مسیرهای مرزی، بهبود خدمات در حوزه آب و کشاورزی و همچنین پیگیری پروژههای عمرانی دارای ردیف ملی در دستور کار قرار گرفت.
نماینده اورامانات تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این پروژهها نیازمند تامین منابع از محل اوراق مالی و تسهیل همکاری نظام بانکی است که مقرر شد دستگاههای اجرایی استان با جدیت پیگیر آن باشند.
یوسفی افزود: در حوزه اقتصادی نیز پیگیری برای رفع برخی محدودیتها در تجارت مرزی و تسهیل فعالیتهای بازرگانی ملوانی در جریان است تا فرصتهای جدیدی برای مرزنشینان فراهم شود.
وی با بیان اینکه مشکلات زیرساختی منطقه سالها انباشته شده است، گفت: اجرای تصمیمات اخیر میتواند مسیر توسعه متوازن اورامانات و بهبود شرایط زندگی مرزنشینان را هموار کند.