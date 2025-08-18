در نشست مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با پژوهشگر برجسته لرستان، بر گردآوری و صیانت از اسناد تاریخی و فرهنگی این استان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، عاطفه زارعی مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور در دیدار با لطیف محمدی‌گراوند، پژوهشگر و فرهنگ‌پژوه برجسته لرستان و عضو افتخاری بنیاد ایران‌شناسی، در همدان گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران رسالت خطیری در پاسداشت و صیانت از میراث مستند کشور دارد و لرستان با پیشینه‌ای ارزشمند و تنوع فرهنگی و زبانی کم‌نظیر، جایگاهی ویژه در تاریخ و تحولات ایران ایفا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت ثبت و نگهداری رویداد‌های مهم لرستان، افزود: مستندات مرتبط با ثبت جهانی دره خرم‌آباد و دیگر وقایع مهم این خطه باید به عنوان بخشی از حافظه ملی در آرشیو ملی ثبت و صیانت شود.

در این نشست، محمدی‌گراوند با مرور بخش‌هایی از تاریخ اجتماعی و فرهنگی لرستان در دوره معاصر، به بازگو کردن خاطرات شفاهی ارزشمند از زیست فرهنگی مردم پرداخت و ضمن استقبال از برنامه‌های مرکز اسناد، برای انجام مصاحبه در قالب پروژه تاریخ شفاهی و اهدای اسناد و مدارک شخصی خود به این مجموعه اعلام آمادگی کرد.

همچنین در این دیدار، موضوع امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب و نهاد‌های علمی و فرهنگی لرستان از جمله بنیاد ایران‌شناسی مطرح شد که به گفته مسئولان، این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز گسترش تعاملات علمی، پژوهشی و فرهنگی و گامی مؤثر در ثبت و پاسداشت میراث مکتوب لرستان باشد.