پخش زنده
امروز: -
۲۱۴ آسانسور سایت زعفرانیه بیرجند زیر نظارت استاندارد راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی در جمع پیمانکاران و متولیان آسانسور این سایت گفت: در راستای تسریع در امور آسانسورهای منصوبه در بلوکهای طرح ملی مسکن، با هماهنگی چهار شرکت بازرسی آسانسور، نظارت از آن را در دستور کار قرار دادهایم تا بتوانیم بهره برداری از آسانسورها را تسریع و تسهیل بخشیم.
مصطفی بذری افزود: با هماهنگی سازمانهای مرتبط همچون نظام مهندسی و شهرداری جهت مرتفع کردن چالشهای موجود در این بخش اقدام خواهیم کرد و در بخش آسانسورها برای انجام هر چه ایمنتر نصب و راه اندازی آسانسورها، نظارت کافی و دقیق توسط بازرسان شرکتهای نصاب بر آنها صورت میگیرد.