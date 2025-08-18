تصویب ۱۲ طرح سرمایهگذاری در نشست کارگروه امور زیربنایی استان
۱۲ طرح سرمایهگذاری در حوزه توسعه شهری، روستایی و آمایش سرزمین کهگیلویه و بویراحمد به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در نشست کارگروه امور زیربنایی استان از تصویب ۱۲ طرح سرمایه گذاری خبر داد و گفت: از میان ۱۵ طرح ارائه شده در این نشست، ۱۲ طرح به تصویب رسید و سه طرح دیگر برای بررسی بیشتر به جلسات آینده موکول شد.
عیسی شهامت با بیان اینکه این طرحها در بخشهای توسعه شهری، روستایی و آمایش سرزمین اجرا میشود افزود: اجرای این طرحها میتواند به بهبود زیرساختها و ایجاد تعادل در توسعه استان کمک کند.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی ما توسعه متوازن، ارتقای تابآوری و صیانت از منابع و محیط زیست است افزود: حضور فرمانداران در جلسه آمایش سرزمینی برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی و ارزیابی دقیق طرحها ضروری است.
شهامت اضافه کرد: در نشست بعدی کارگروه امور زیربنایی استان که بر اقدامات کلان زیرساختی متمرکز خواهد بود وضعیت منابع آب استان و میزان تحقق اهداف سند آمایش استان بررسی میشود.