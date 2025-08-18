استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه اراضی اطراف سد تنگ سرخ تملک می‌شود و قیمت زمین و باغ ها به صورت جداگانه محاسبه و به مالکان پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در حاشیه نشست با فرمانداران استان پیرامون وضعیت سد تنگ سرخ گفت: سد تنگ سرخ از جمله طرح های استراتژیک استان است که ۱۰۰ میلیون مترمکعب نیاز آشامیدنی، صنعت، کشاورزی و زیست محیطی بویراحمد را تأمین می‌کند و پس از تأمین نیاز‌های این شهرستان، قابلیت انتقال ۵۰ میلیون مترمکعب آب برای استان فارس را دارد.

وی با بیان اینکه تنگ سرخ از سد‌های خاکی با تکنولوژی بالا در برابر مخاطرات طبیعی است، افزود: ارتفاع تاج سد ۷۰ متر، طول تاج یک کیلومتر و عرض پی تاج ۳۰۰ متر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ به مرحله آبگیری برسد و سامانه انتقال آن نیز با اختصاص اعتبارات لازم، به‌زودی عملیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۷۵۰ میلیارد تومان در طرح هزینه شده است که بخشی در دولت چهاردهم بوده، افزود: ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل قانون بودجه و ماده (۵۶) برای تکمیل پروژه مورد نیاز است.

رحمانی با بیان اینکه پیمانکار طرح، قرارگاه خاتم‌الانبیاء و تعهدات خود را به‌خوبی پیش برده است و طبق قرارداد ۷۰ درصد پیشرفت دارد ، بیان کرد: یکی از نکات مهم و از دغدغه‌های مردم، تملک اراضی اطراف سد است از ۲۵۰ هکتار اراضی اطراف سد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هکتار تملک شده، برای ۵۰ پرونده دیگر نیز کارشناسی در حال انجام و ۲۰ هکتار تملک شده است، ضمن اینکه برای تملک مابقی اراضی در حال مذاکره هستیم.

وی با بیان اینکه به هیچ‌وجه اجازه نخواهیم داد آبگیری سد قبل از تکمیل فرآیند تملک اراضی انجام شود، گفت: حتی اگر سد به مرحله آبگیری برسد تا آخرین متراژ زمین تملک نشود آبگیری انجام نمی‌شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: برای جابه‌جایی روستا‌های اطراف سد محل جایگزین پیش‌بینی و تسهیلات بنیاد مسکن در نظر گرفته شده است و هر زمان مردم آمادگی داشته باشند، فرآیند جابه‌جایی با رعایت کامل حقوق آنها انجام می شود.

وی در خصوص فرآیند تملک اراضی بیان کرد: مبنای قانونی تملک اراضی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری است که براساس ضوابط و مقررات قیمت اراضی را تعیین می‌کنند که هم قیمت زمین و هم اراضی که به صورت باغات است به صورت جداگانه ارزیابی می‌شود.

رحمانی از برگزاری جلسه با چند نفر از اهالی تنگ سرخ به نمایندگی از مردم منطقه در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این نشست به‌منظور رسیدگی به دغدغه‌های مردم و بررسی موارد احتمالی غفلت‌شده در برنامه برگزار می شود و رضایت‌مندی مردم اولویت اصلی است.