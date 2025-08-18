به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سپیدان گفت: در طرح پایش سلامت، ۵۰ نفر از جانبازان، خانواده شهدا و دیگر گروه‌های هدف بنیاد شهید این شهرستان توسط پزشک و تیم درمانی اعزامی از مرکز استان معاینه و ارزیابی شدند.

فریدون رفیعی افزود: هدف از اجرای این طرح، شناسایی به‌موقع مشکلات جسمی و روانی و ارائه خدمات درمانی و حمایتی مناسب است.

او گفت: در صورت نیاز، افراد برای ادامه روند درمان به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سپیدان با بیان اینکه این برنامه چهارمین مرحله پایش سلامت ایثارگران در سپیدان از ابتدای امسال تاکنون است، افزود: پایش سلامت شامل معاینات پزشکی و روان‌شناسی، خدمات درمانی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مشاوره روانی و آموزش‌های لازم برای پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت ایثارگران و خانواده‌های آنان است.

دریافتی : سجاد قیصری