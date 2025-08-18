به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمان، در حالی امروز برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان راهی صوفیه، پایتخت بلغارستان شد که محمدجواد ابوطالبی، فرنگی کار قمی به عنوان یکی از نمایندگان کشورمان در وزن ۶۳ کیلوگرم با حریفان سرشاخ خواهد شد.

در کنار ابوطالبی، مهدی علیزاده پورنیا از مربیان قمی به عنوان کمک بدنساز تیم ملی در این رقابت ها، ملی پوشان جوان کشورمان را همراهی خواهد کرد.

پیکار‌های وزن ۶۳ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان، شنبه یکم شهریور ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

ابوطالبی تیر ماه امسال به مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا رسیده بود.