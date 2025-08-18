پخش زنده
با انجام آخرین پرواز، عملیات پروازهای اربعین در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: با پیگیری های مسئولان استان، تعداد ۴ پرواز رفت و برگشت ویژه اربعین حسینی در روزهای ۲۰ و ۲۶ مرداد در فرودگاه بیرجند برقرار شد.
طهماسبی افزود: در این دو روز، در مجموع ۲۳۹ زائر وارد مرکز استان و ۱۲۷ زائر از بیرجند به مقصد عتبات عالیات اعزام شدند.
به گفته وی همچنین با هماهنگی انجام شده، تیم پزشکی جمعیت هلالاحمر بیرجند مستقر در شهر کاظمین شامل ۸۰ نفر کادر پزشک و درمان، با پرواز روز گذشته به استان برگشتند.
وی افزود: مسافرانی که درخواست سفر هوایی داشتند، توانستند از ظرفیت این پروازها استفاده کنند.
طهماسبی گفت: ادارهکل فرودگاههای استان با همکاری همه دستگاهها و ارگانهای دخیل در عملیات پروازهای اربعین، نهایت تلاش خود را بهکار گرفت تا خدمات مطلوبی به زائران حسینی ارائه شود.