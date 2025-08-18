پخش زنده
به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان از ۱۶ آزاده سرافراز شهرستان سپیدان در آیینی با حضور مسئولان و خانوادههای ایثارگران تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین تکریم آزادگان سپیدان با حضور امام جمعه، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مسئولان شهرستان در اردوگاه فرهنگی تفریحی میرزا کوچکخان برگزار شد.
امام جمعه سپیدان در این مراسم با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان گفت: آزادگان با صبر و استقامت مثالزدنی، الگویی جاودان برای نسلهای امروز و فردا هستند و درس بزرگ ولایتمداری و ایمان را به ملت ایران آموختند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سپیدان نیز با بیان اینکه این شهرستان ۱۶ آزاده سرافراز دارد، افزود: آزادگان اسطورههای صبر و مقاومتاند و خاطرات آنان از دوران اسارت، گنجینهای ارزشمند برای انتقال به نسلهای آینده است.
در ادامه، آزادگان حاضر با بیان خاطراتی از روزهای اسارت و شکنجههای دشمن بعثی، بر نقش صبر، امید و استقامت در پیروزی ملت ایران تأکید کردند.
این مراسم با اهدا لوح سپاس و هدایایی به مقام شامخ آزادگان پایان یافت.
