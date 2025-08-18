همایش اجرای طرح استانی توانا، با هدف توانمندسازی نیروی انسانی و اصلاح روش‌های آموزش، در علی آبادکتول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛مدیر کل آموزش و پرورش گلستان گفت: این طرح به منظور تحول در محیط یادگیری و ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس استان طراحی شده است.

قدرت‌الله نظری، افزود : این طرح آموزشی شامل مبانی یادگیری فعال، طراحی آموزش، و ایجاد محیط یادگیری مثبت است.

وی گفت : روش‌های تدریس تعاملی و مشارکتی و تلفیق فناوری در یادگیری با تأکید بر ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی در این طرح گنجانده شده ودر جهت تدریس نوین بسیار مؤثر و کاربردی خواهد بود و سطح آموزش دانش‌آموزان را گسترش می‌دهد.»

دبیر برگزارکننده این کارگاه آموزشی گفت: برنامه توانا در ذیل برنامه‌های تحولی دولت به منظور توانمندسازی نیروهای استانی در آموزش ابتدایی طراحی شده است و مدرسان استانی در سطح کشوری آموزش‌های لازم را دیده‌اند .

حمیده سوخت‌سرائی افزود: در مجموع ۱۸۰ مدرس در سطح منطقه‌ای آموزش دیده‌اند .

