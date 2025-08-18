پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز مه رقیق صبحگاهی و افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی، سواحل و جزایر به ویژه تنگه هرمز پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز تداوم بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان پیش بینی و در بعدازظهر وقوع بارش در ارتفاعات استان انتظار می رود.
او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات و پارهای از نقاط استان با تاکید بر شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن رودخانههای فصلی پیش بینی میشود.
سی سی پور گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا به ویژه صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود و توصیه میشود تردد شناورها بخصوص سبک و تفریحی با احتیاط لازم در نظر گرفته شود.
سی سی پور گفت: این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته برقرار خواهد بود و از لحاظ دمایی نیز در این مدت نوسان دما، بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.