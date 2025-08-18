به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این حادثه که ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه بامداد امروزرخ داد، موجب تخلیه اضطراری حدود ۱۴۰ نفر از ساکنان شد.

منصور شیشه‌فروش افزود: تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی با ۱۴ دستگاه خودرو و تجهیزات مهار آتش به محل حادثه اعزام شدند و پس از سه ساعت تلاش آتش مهار و مراحل پاکسازی اجرا شد

وی گفت: در این حادثه شش نفر از ساکنان بر اثر دودزدگی دچار مصدومیت تنفسی شدند و به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: تیم‌های فنی سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی علت وقوع حادثه هستند.