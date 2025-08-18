پخش زنده
یک قطعه از طرح ملی خلیج فارس در جزیره قشم با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: این طرح قطعه سوم بزرگراه خلیج فارس، به طول۱۰ کیلومتر مسیر رفت و ۱۰ کیلومتر مسیر برگشت، حدفاصل میدان دوم درگهان تا بندر کاوه است که بزودی به بهره برداری میرسد.
سید فخرالدین هاشمی افزود: در بخش دیگر این طرح، مسیر ۱۰ کیلومتری برگشت از لافت به سمت شهر قشم قرار دارد که با کمک قرارگاه خاتمالانبیاء نیز طبق برنامه تا آبان امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی گفت: ۱۸ کیلومتر دیگر از این طرح که قراردادی برای آن منعقد نشده بود، در ماههای اخیر با برگزاری مناقصه به سه پیمانکار واگذار شده و هر پیمانکار مسئولیت اجرای ۶ کیلومتر را بر عهده گرفته است.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم افزود: مطابق برنامه زمانبندی تصویبشده در این سازمان حداکثر تا یک سال آینده پرونده طرح بزرگراه درگهان – لافت بسته و این مسیر بهطور کامل در اختیار مردم این جزیره قرار میگیرد.
هاشمی گفت: پس از اتمام این طرح شهرهای قشم، درگهان و بندرکاوه از بزرگراه خلیج فارس به طرح ملی پل خلیج فارس و در نهایت به سرزمین مادری متصل میشوند.
وی افزود: این بزرگراه به عنوان یکی از مهمترین شریانهای ارتباطی جزیره، نقشی تعیینکننده در تکمیل حملونقل قشم ایفا میکند و موجب تسهیل جابهجایی شهروندان، کاهش هزینههای حملونقل و رونق اقتصادی میشود.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: طرح جامع شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس قرار است در چهار بخش ساخت پل، توسعه و تجهیز بندر بین المللی کاوه، ساخت خطوط راه آهن از بندر کاوه تا شبکه راه آهن سراسری در محدوده بندرعباس و تکمیل و ساخت بزرگراه زمینی از بندر کاوه تا بزرگراه سراسری در سرزمین مادری با محوریت پل خلیج فارس اجرا شود.
هاشمی افزود: این پروژه مسیر جدیدی را از قشم در تماس و ارتباط کریدورهای تجاری منطقه و اتصال به شبکه راههای کشور ایجاد میکند و براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ چهار کیسون (پایه) پل در دریا تثبیت شود.