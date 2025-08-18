پخش زنده
دبیرخانه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو و میکرو، با عنوان «ایراننانو ۱۴۰۴»، اعلام کرد: این دوره از نمایشگاه با هدف اصلی گسترش صادرات محصولات نانویی و تقویت ارتباط میان نوآوری و بازار، مجموعهای از برنامههای ویژه را تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی فناوری نانو و میکرو، با عنوان «ایراننانو ۱۴۰۴»، از ۱۱ تا ۱۴ آبانماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
این رویداد چهار روزه، با تمرکز بر تجاریسازی محصولات نانویی، توسعه بازار و ایجاد پیوند مؤثر میان فناوری و صنعت، میزبان فعالان داخلی و بینالمللی این حوزه خواهد بود و سالنهای ۴۱ و ۴۴ (خلیج فارس) به استقرار شرکتها و برگزاری رویدادهای جانبی نمایشگاه اختصاص یافتهاند.
دبیرخانه نمایشگاه اعلام کرده است که این دوره با هدف اصلی گسترش صادرات محصولات نانویی و تقویت ارتباط میان نوآوری و بازار، مجموعهای از برنامههای ویژه را تدارک دیده است. در مراسم افتتاحیه، علاوه بر سخنرانی مقامات و معرفی جدیدترین دستاوردهای ملی، از برترین صادرکنندگان محصولات نانویی تقدیر خواهد شد تا شرکتها به حضور فعال در بازارهای جهانی ترغیب شوند. برگزاری نشستهای مذاکرات تجاری B۲B میان شرکتهای حاضر در نمایشگاه و صنایع بزرگ کشور، فرصتی کلیدی برای عقد قراردادهای همکاری و تسهیل تفاهمنامههای صنعتی و تجاری فراهم میآورد.
همچنین، چندین محصول جدید و نوآورانه برای نخستین بار در حضور سرمایهگذاران، متخصصان و رسانهها رونمایی میشوند تا توانمندی شرکتهای دانشبنیان معرفی شده و توجه بازار داخلی و خارجی به محصولات پیشرفته ایرانی جلب شود.
نشستهای تخصصی در حوزههایی، چون انرژی، محیطزیست، پزشکی، عمران و کشاورزی نیز برگزار خواهد شد که در آنها نیازهای صنایع بزرگ مطرح شده و شرکتهای فناور میتوانند راهکارهای خود را ارائه دهند. ایراننانو ۱۴۰۴ با دعوت از هیئتهای تجاری از کشورهای هدف صادراتی، بعد بینالمللی خود را تقویت میکند؛ این هیئتها برای مذاکرات B۲B، بررسی فرصتهای همکاری مشترک در تحقیق و توسعه و آشنایی با توانمندیهای فناورانه ایران به تهران میآیند تا مسیر صادرات محصولات نانویی به بازارهای جدید هموار شود. در نهایت، برای افزایش دیده شدن شرکتها و محصولات، برنامههای ویژهای برای پوشش خبری گسترده، مصاحبه با مدیران و انتشار گزارشهای تصویری در نظر گرفته شده است.
ایراننانو ۱۴۰۴ نه تنها میزبان شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان محصولات نانویی است، بلکه پژوهشگران، مخترعان، شتابدهندهها و سرمایهگذاران نیز در آن حضور خواهند داشت. این تنوع حضور، نمایشگاه را به نقطه تلاقی نوآوری، سرمایه و بازار تبدیل میکند.
ثبتنام اولیه شرکتها از ۲۵ مرداد تا ۳۱ شهریور انجام میشود و جانمایی غرفهها از ۱۶ شهریور تا ۵ آبان ادامه دارد. غرفهسازی از ۷ تا ۹ آبان و چیدمان نهایی در روز ۱۰ آبان صورت میگیرد. نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۴ آبان برگزار شده و جمعآوری آن در روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان انجام خواهد شد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام میتوانند به وبسایت رسمی nanoexhibition.ir مراجعه کرده یا با دبیرخانه از طریق شمارههای ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۳۱، ۰۲۱-۶۳۱۰۳۱۱۰ و ۰۹۰۵۷۱۸۸۱۸۶ تماس بگیرند.