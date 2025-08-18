در اربعین حسینی، داروخانه مستقر در مرز شلمچه به بیش از هفت هزار زائر خدمات رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: داروخانه مستقر در پایانه مرزی شلمچه در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ با تلاش شبانه‌روزی کادر دارویی، به بیش از هفت هزار زائر خدمات دارویی ارائه کرده است.

هدا مجیری افزود: این خدمات شامل تأمین دارو‌های ضروری، ارائه مشاوره دارویی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی زائران بوده است.

او با اشاره به حجم بالای مراجعات گفت: تأمین مستمر دارو و حضور فعال داروسازان در محل، نقش کلیدی در حفظ سلامت زائران داشته است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی آبادان افزود: آموزش‌های لازم در خصوص نحوه صحیح مصرف دارو‌ها به زائران ارائه شده تا از بروز عوارض دارویی جلوگیری شود.