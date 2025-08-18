مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: حمایت از مشاغل خانگی در اولویت برنامههای دولت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در رامسر گفت: حمایت از مشاغل خانگی در اولویت برنامههای دولت قرار دارد و برای این بخش هم اعتبارات استانی و هم اعتبارات کشوری اختصاص یافته است.
باقری افزود: سال گذشته ۱۴۳ میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان قرار گرفت و تلاش میشود این رقم امسال دو برابر شود.
او گفت: بخشی از این اعتبارات ویژه غرب مازندران بهویژه شهرستان رامسر خواهد بود تا از مشاغل خانگی و خرد حمایت بیشتری صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به رایزنیهای انجامشده در سطح ملی، تصریح کرد: خط اعتباری ۸ هزار میلیارد تومانی برای بخش تعاونیهای مازندران در نظر گرفته شد که امسال نیز افزایش خواهد یافت.
باقری افزود: این اعتبارات میتواند ضمن تقویت تعاونیها، در حوزه گردشگری نیز به تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.