هنرمندان استان فارس در ویژه‌برنامه «خیمه‌گاه هنر» با خلق زنده آثار هنری در آستان مقدس شاهچراغ (ع)، جلوه‌هایی از فرهنگ عاشورایی و حماسه اربعین را به نمایش می گذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) اعلام کرد: ویژه‌برنامه «خیمه‌گاه هنر» با حضور هنرمندان استان فارس از ۲۸ تا ۳۰ مرداد در صحن امام جواد (ع) آستان مقدس حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

در این برنامه، هنرمندان رشته‌های مختلف هنری با خلق زنده آثار خود، جلوه‌هایی از فرهنگ عاشورایی و حماسه اربعین را به نمایش می‌گذارند.

این رویداد هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.