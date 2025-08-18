به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات جهادکشاورزی منطقه ۴ کشور با محوریت آموزش و تعامل در استان کردستان برگزار شد.

تصادف رانندگی ۲ کشته و ۳ زخمی بر جای گذاشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: این سانحه بین یک دستگاه کامیون خاور با یک دستگاه وانت پیکان در محور سنندج به کامیاران حوالی گردنه مروارید روی داد.

هدایی اظهار داشت: بر اثر شدت تصادف، راننده و یکی از سرنشینان وانت پیکان در دم جان باختند و سه نفر دیگر شامل راننده و سرنشین خاور و یکی از سرنشینان وانت پیکان هم مصدوم شدند.

در گرامیداشت یاد و خاطره ۳ همیار طبیعت سنندج جمعی از کوهنوردان سروآبادی به ارتفاعات کوه پیازه این شهرستان صعود کردند.

در این برنامه ورزشی ۳ قطعه کبک در دامان طبیعت رهاسازی شد.