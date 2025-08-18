به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ مجتبی محمدی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرداد ماه موفق به کشف ۸ دستگاه موتور سیکلت بالای ۲۵۰ سی سی قاچاق شدند.

او افزود: در همین راستا و در بررسی‌های تکمیلی مشخص شد موتورسیکلت‌ها فاقد مدارک گمرکی و پلاک بوده و به صورت قاچاق وارد کشور شده است که با توجه ممنوعیت تردد این موتور سیکلت‌ها در شهر ۸ پرونده در این خصوص تشکیل وجهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی تأکید کرد: برابر ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علاوه بر ضبط کالا‌ی مکشوفه متهم از ۱ تا ۳ برابر ارزش کالا جریمه می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال توسط کارشناسان برآورد شده است، تصریح کرد: با توجه به ضربات جبران ناپذیر قاچاق کالا به اقتصاد کشور، از شهروندان درخواست می‌شود تا در صورت اطلاع از هرگونه کالای قاچاق مراتب را از طریق ۰۹۶۳۰۰ به مأموران پلیس مبارزه با قاچاق اطلاع دهند.