مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایع‌دستی، فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ، از روند پروژه مرمت و احیای عمارت تاریخی موسی‌خانی ، بزرگ‌ترین خانه خشتی ایران ، در شهرستان شهر بابک استان کرمان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برزین ضرغامی با همراهی مرتضی نیکرو ، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمان، غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، کمال‌الدین نورالدینی فرماندار و نماینده بهره‌بردار و سرمایه‌گذار، از عمارات تاریخی موسی‌خانی و روند مرمت، احیا، سامان‌دهی در فاز دوم این بنا در قالب تعریف کاربری اقامتگاهی بازدید کرد.

مدیرعامل صندوق حفظ و احیای بنا‌های تاریخی در حاشیه این بازدید ضمن اشاره به تسریع در روند مرمت این بنا در مسیر بهره‌برداری با کاربری اقامتی و به همراهی صندوق حفظ و احیا با اداره‌ کل میراث‌فرهنگی کرمان و سرمایه‌گذار پروژه در تسهیل روند بازسازی و احیا این بنا تاریخی در مسیر آغاز فعالیت فاز اقامتی تأکید کرد.

مرحله اول مرمت و احیا عمارت موسی‌خانی با تعریف کاربری پذیرایی به بهره‌برداری رسیده و در حال‌حاضر مشغول به فعالیت است و در مرحله دوم با تعریف کاربری اقامتگاه سنتی ، به‌زودی شاهد آغاز فعالیت واحد‌های اقامتی این عمارت تاریخی خواهیم بود.

عمارت موسی خانی از بناهای تاریخی زمان قاجاریه و بزرگ‌ترین خانه خشتی ایران است که در شهر بابک استان کرمان قرار دارد ، تاریخ احداث این بنا ۱۲۶۵–۱۲۷۰ هجری قمری و مساحت آن ۷۵۰۰ مترمربع است .

این بنا در تاریخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ به شماره ۷۲۸۱ ثبت ملی شده است