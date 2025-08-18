پخش زنده
امروز: -
مرکز پویانمایی صبا به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت امام رضا (ع)، قسمت ویژهای از مجموعه پویانمایی «جوانمردان» با عنوان «سلطان» را آماده پخش کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز پویانمایی صبا به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت امام رضا (ع) قسمت ویژهای از مجموعه «جوانمردان» با عنوان «سلطان» را تولید و آماده پخش کرده است.
در تازهترین قسمت از مجموعه پویانمایی «جوانمردان» با عنوان «سلطان»، کاروان زیارتی که در مسیر مشهد به سمت بارگاه منور امام رضا (ع) حرکت میکند، با تهدید مهاجمان مغول روبهرو میشود. این قسمت با محوریت رشادت و ایمان جوانمردان، تصویری از پایداری در برابر سختیها و حفاظت از حرم مطهر ارائه میدهد.
این قسمت از «جوانمردان» به مناسبت شهادت امام رضا (ع)، یکشنبه ۲ شهریور ساعت ۱۷ از شبکه امید پخش خواهد شد.