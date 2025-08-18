مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه ۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریالی قاچاقچی کالا در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف حمل کالای قاچاق شامل پودر، پوشاک، رول فوم به ارزش سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های قاچاق متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی گفت: شعبه همچنین با توجه به ارزش وسیله حمل کالای قاچاق مبلغ سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.