جریمه بیش از ۶ میلیارد ریالی برای حمل کالای قاچاق در یاسوج
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه ۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریالی قاچاقچی کالا در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف حمل کالای قاچاق شامل پودر، پوشاک، رول فوم به ارزش سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال در شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی گفت: شعبه همچنین با توجه به ارزش وسیله حمل کالای قاچاق مبلغ سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۴۹۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: ماموران انتظامی پاسگاه تنگ سرخ پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند