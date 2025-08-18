به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: هم اکنون در استان ۲ هزار و ۳۷۵ سازه آبخیز داری داریم که ظرفیت ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعبی دارند.

نصرآبادی افزود: ۱۰ طرح آبخیزداری جدید هم آماده افتتاح است که در شهریور ماه به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: برای این ۱۰ طرح بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین افزود: این سازه‌های جدید در شهرستان‌های بشرویه، خوسف، نهبندان، فردوس، سرایان، سربیشه، زیرکوه و طبس قرار دارند.