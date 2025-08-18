به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار فرج رستمی با اعلام این خبر گفت: در این راستا ۶ قاچاقچی دستگیر شد.

سردار رستمی افزود: مرزبانان این فرماندهی با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر مرز‌های استان، حین کنترل نوار مرز به تعدادی قاچاقچی که قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند برخورد که سریعاً موضوع در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: مرزبانان در چند عملیات منسجم با کنترل نوار مرز و حضور مقتدرانه خود در منطقه قاچاقچیان را غافلگیر و عرصه را بر آنان تنگ کردند.

وی بیان کرد: مرزبانان در پاکسازی محل ۱۷۵ راس احشام را مهار و ۱۳ هزار و ۸۶ لیتر سوخت، ۲ هزار و ۸۷۵ عدد اقلام ضدفرهنگی، ۲ دستگاه تلویزیون هوشمند و مقادیر دیگر کالای قاچاق را کشف کردند.

رستمی با اشاره به دستگیری ۶ نفر قاچاقچی و توقیف ۶ دستگاه خودرو، عنوان کرد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش ریالی کالا و احشام کشف شده حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.