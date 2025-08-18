پخش زنده
امروز: -
پارک علم و فناوری خراسانرضوی، یکی از بزرگترین مجموعههای علمی در استانهای شرقی کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: حدود ۶۰۰ نیرو با مدرک دکترا در مجموعه پارک علم و فناوری این استان مشغول به فعالیت هستند که نشان دهنده توان بالای علمی این مجموعه است.
جواد صفایی افزود: در شرکتهای پارک علم و فناوری خراسان رضوی در مجموع حدود ۱۰ هزار نفر مشغول به کار هستند که از این تعداد، بیش از ۵۰ درصد جوانان ۳۰ تا ۴۵ ساله، ۱۰ درصد بالای ۴۵ سال و مابقی نیز جوانان زیر ۳۰ سال هستند و این نشان از جوان بودن نیروی کار در این پارک دارد.
به گفته او، در مدت افزون بر ۲۰ سال فعالیت این مجموعه دانشی، حدود دو هزار و ۵۰۰ محصول فناورانه در پارک علم و فناوری خراسان رضوی تولید و در اختیار جامعه قرار گرفته است.
این مسئول اظهار داشت: اکنون حدود ۶۰۰ شرکت در این مجموعه فعالیت میکنند و اگر مشکل زمین برای توسعه پارک حل شود، به راحتی قادر به افزایش شرکتها و افزایش تولید محصولات فناورانه بیشتر هستیم که میتواند در تولید ناخالص استان سهم بسزایی بگذارد.
صفایی گفت: در سال ۱۴۰۳ میزان صادرات شرکتهای پارک علم و فناوری به ۴۰ میلیون دلار رسید و امسال امیدواریم بتوانیم این رقم را حدود ۲۰ درصد افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه میزان فروش محصولات فناور شرکتهای عضو پارک در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال به ثبت رسید، افزود: این رقم در سال گذشته به ۱۱۰ هزار میلیارد رسید و این نشان از نیاز جامعه به محصولات فناورانه این پارک دارد.