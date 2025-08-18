پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان گفت: امروز آخرین مهلت ارسال اظهارنامههای مالیاتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وجیهالله ذکوری با بیان اینکه چهار اظهارنامه مالیاتی مهم در پیش داریم که مودیان باید به آنها توجه کنند، گفت: اولین مورد، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای فصل بهار ۱۴۰۴ است که آخرین مهلت ارسال آن تا پایان روز سهشنبه، ۲۸ مردادماه تعیین شده است.
او تأکید کرد: با توجه به تمدیدهایی که صورت گرفت، مودیانی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، تا پایان ساعت ۲۴ روز ۲۸ مرداد ماه فرصت دارند تا اظهارنامه خود را ارسال و مالیات متعلق به بهار را نیز پرداخت کنند.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه به سه اظهارنامه مهم دیگر اشاره کرد که آخرین مهلت ارسال آنها تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده است.
این مسئول با بیان اینکه اظهارنامه مالیات بر اجاره یا درآمد مستغلات مربوط به درآمد افرادی است که از اجاره دادن املاک خود کسب درآمد میکنند، تأکید کرد: اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل) شامل کسبه، بازاریان و سایر مشاغل حقیقی میشود.
ذکوری با اشاره به اینکه اظهارنامه مالیات اشخاص حقوقی (شرکتها) مربوط به شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی است، تصریح کرد: مودیان میتوانند تا پایان شهریورماه با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir، اظهارنامههای خود را تکمیل و ارسال کنند؛ همچنین امکان ارسال از طریق اپلیکیشنهای پرداخت نیز فراهم است.