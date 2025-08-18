یک استاد دانشگاه، با تشریح ابعاد داخلی و خارجی حادثه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این رویداد را نتیجه هماهنگی دولت‌های آمریکا و انگلیس با عوامل داخلی برای توقف نهضت ملی شدن صنعت نفت دانست.

مجید صفوی، استاد دانشگاه، در گفت‌وگوی ویژه خبری به مناسبت سالروز رویداد ۲۸ مرداد، ضمن مرور تاریخچه این رویداد، گفت: پس از ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس و شرکت‌های نفتی، همراه با دولت آمریکا و برخی عوامل داخلی، در برابر اراده ملی ملت ایران ایستادند و با طراحی و اجرای یک کودتای سازمان‌یافته، دولت قانونی دکتر محمد مصدق را سرنگون کردند. این کودتا، آشکارا حاکمیت ملی و رأی مردم را هدف قرار داد.

وی با اشاره به ماهیت ترکیبی کودتا افزود: ۲۸ مرداد تنها یک اقدام نظامی نبود. در واقع، این رویداد تلفیقی از فشار خارجی، توطئه‌های سیاسی و عملیات رسانه‌ای بود. سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس ۱۴ ماه عملیات روانی و جنگ نرم علیه دولت ملی مصدق را هدایت کردند و در نهایت، در یک نیم‌روز، نتیجه کودتا رقم خورد.

صفوی در ادامه به نقش رسانه‌ها در این ماجرا اشاره کرد و گفت: بی‌بی‌سی به‌عنوان رسانه‌ای وابسته به دولت انگلیس، نقش کلیدی در این کودتا ایفا کرد. این رسانه با انتشار اخبار جهت‌دار و تحلیل‌های تحریک‌آمیز، تلاش می کرد مردم را نسبت به دولت ملی مأیوس کند و در عین حال کودتاچیان را تقویت نماید. حتی رمز آغاز عملیات کودتا از طریق همین رسانه به عوامل داخلی اعلام شد.

این استاد دانشگاه با مرور سابقه تاریخی دخالت قدرت‌های خارجی در ایران یادآور شد: از سال ۱۹۰۱ میلادی و اعطای امتیاز اکتشاف نفت به یک تبعه انگلیسی، حضور استعمارگران در منابع ملی ایران آغاز شد. تأسیس حکومت پهلوی در سال ۱۲۹۹ نیز در همین مسیر بود تا غارت منابع ملی، به‌ویژه نفت، ادامه یابد. ملی شدن نفت نخستین اقدام جدی ملت ایران برای بازپس‌گیری حقوق خود بود و کودتای ۲۸ مرداد تلاشی برای درهم شکستن این حرکت استقلال‌طلبانه شد.

او افزود: این کودتا توسعه کشور را برای دست‌کم ۲۴ سال به تأخیر انداخت. اگر کودتا رخ نداده بود، ایران می‌توانست با اعتماد به ظرفیت‌های داخلی، مسیر رشد و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کند. تجربه نشان داد که حتی دولت‌های ملی‌گرا و غیرمذهبی، نظیر دولت دکتر مصدق، نیز در برابر سلطه‌گران مصونیت ندارند.

صفوی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای این واقعه خاطرنشان کرد: پس از ملی شدن نفت ایران، جمال عبدالناصر در مصر نیز کانال سوئز را ملی کرد. همین نشان می‌دهد که نهضت استقلال‌طلبی ملت‌ها برای استعمارگران غیرقابل تحمل بود و کودتای ۲۸ مرداد تلاشی برای مهار این موج در سطح منطقه محسوب می‌شد.

این استاد دانشگاه همچنین یکی از عوامل شکست نهضت ملی را اعتماد بیش از حد به ایالات متحده و نهادهای بین‌المللی دانست و گفت: مصدق تصور می‌کرد می‌تواند با جلب حمایت آمریکا در برابر انگلیس بایستد، اما این اعتماد به شکست منجر شد. کودتا نشان داد که غرب تنها زمانی به دموکراسی و حقوق ملت‌ها پایبند است که منافع اش خطر نیفتد. اقدام نظامی علیه دولت قانونی ایران در ۲۸ مرداد نمونه بارز نقض دموکراسی و اراده ملت بود.

صفوی ادامه داد: قدرت‌های استکباری امروز نیز همان رویکرد گذشته را دنبال می‌کنند. همان‌گونه که در صنعت نفت مانع استقلال ایران شدند، امروز نیز با صنعت انرژی هسته‌ای مقابله می‌کنند. در حالی‌که بسیاری از کشورهای پیشرفته برای تولید برق به نیروگاه‌های هسته‌ای متکی‌اند، ایران را از این حق مسلم محروم می‌سازند.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کودتای ۲۸ مرداد نشان داد که حتی اگر یک دولت به طور کامل در خدمت قدرت‌های استعماری باشد، باز هم مورد خیانت قرار خواهد گرفت. تجربه تاریخی ما تأیید می‌کند که سلطه‌گران هرگز از رشد و توسعه ملت‌های مستقل حمایت نمی‌کنند و تنها در پی بهره‌برداری از منابع آنان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد مصداق بارز بی‌اعتمادی به وعده‌های قدرت‌های خارجی است. همان‌طور که قرآن کریم در آیه هشتم سوره توبه می‌فرماید، آنان هرگز به پیمان‌های خود پایبند نیستند.