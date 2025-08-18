پخش زنده
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: به مناسبت شهادت امام رضا (ع)، ۱۳ هزار زائر در قالب ۶۶ کاروان مسیر خراسان شمالی تا حرم مطهر را به صورت پیاده طی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حجت الاسلام ناصر هدایتی با اشاره به اینکه هر ساله در پایان دهه ماه صفر تعدادی از زائران پیاده راهی زیارت حضرت امام رضا (ع) میشوند، گفت: ۶۰ موکب برای خدمات رسانی به زائران پیاده مشهدالرضا برپا شد.
وی افزود: علاوه بر آن حدود ۵۳ مسجد بین راهی آماده شده تا از زائران پیاده برای صبحانه، نهار و شام و استراحت زائران پذیرایی داشته باشند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد: اکنون بسیاری از مردم ساکن در شهر و روستاهای در مسیر مشهد مقدس، منازل خود را برای پذیرایی و استراحت از زائران امام مهربانی آماده کردهاند.
حجت الاسلام هدایتی بیان کرد: علاوه بر آن تعداد زیادی از مردم به خصوص در روستاهای در مسیر پیاده روی به صورت خودجوش موکبهایی را راه اندازی کردهاند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اضافه کرد: در این راهپیمایی آیات قرآنی در ارتباط با موضوع مقاومت به چاپ رسیده و میان زائران توزیع میشود.
به گفته هدایتی بصیرت افزایی، تبیین لزوم داشتن مقاومت، وحدت و ... از مهمترین مسائلی است که در این مراسم به آن پرداخته میشود.