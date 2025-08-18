پخش زنده
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد از اجرای طرح ملی واکسیناسیون رایگان تب برفکی در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر سید مهدی موسوی پور، گفت: این عملیات واکسیناسیون در بازه زمانی اول شهریور تا پایان مهرماه به طور همزمان با سراسر کشور صورت میگیرد و در آن ۲۵ هزار و ۷۶۶ راس دام سنگین (گاو و گوساله) و ۵۳۶ هزار و ۸۲۶ راس دام سبک (گوسفند و بز) در بخش روستایی و عشایری استان یزد علیه تب برفکی واکسینه خواهند شد.
وی با بیان این که مجتمعهای صنعتی دامپروری، خودشان نسبت به واکسیناسیون دامهایشان اقدام خواهند کرد، اجرای این طرح در دامهای روستایی و عشایری را رایگان اعلام کرد و گفت: در این طرح علاوه بر اکیپهای عملیاتی دامپزشکی، شاهد همکاری بخش خصوصی و برگزاری اردوهای جهادی نیز خواهیم بود و عملاً در هر یک از ۱۲ شهرستان استان یزد، حداقل دو اکیپ با این طرح همکاری خواهند داشت.
موسویپور، تب برفکی را یکی از بیماریهای واگیر دامی با خسارات اقتصادی سنگین عنوان کرد و گفت: پیشگیری از این بیماری نقش مهمی در حفظ سلامت دام و تأمین امنیت غذایی دارد لذا از دامداران روستایی و عشایر تقاضا داریم نهایت همکاری را با اکیپهای عملیاتی دامپزشکی در سراسر استان یزد داشته باشند تا ایمنسازی کامل جمعیت دامی استان یزد تحقق یابد.
وی، یادآور شد: این طرح واکسیناسیون در راستای ارتقای سطح بهداشت دام و کاهش بیماریهای دامی اجرا میشود و از دامداران خواسته میشود ضمن آمادهسازی دامهای خود با اطلاعرسانی به دیگر دامداران منطقه در اجرای هرچه بهتر آن مشارکت داشته باشند.