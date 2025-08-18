به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اعلام این خبر گفت: پیشرفت این طرح‌ها ۲۰ تا ۹۰ درصد است.

سعدی نقشبندی، با بیان اینکه این پروژه‌ها به دلایل مختلفی همانند کمبود اعتبار، مشکلات اجرایی یا موانع دیگر به طور کامل تکمیل نشده‌اند، افزود: برای اتمام این طرح‌های ناتمام حوزه کشاورزی استان ۹ همت اعتبار نیاز است که در صورت تأمین آن اشتغال‌زایی زیادی برای جوانان کردستانی خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: هر کدام از این طرح‌ها جدا از درآمدزایی و توسعه حوزه کشاورزی، می‌تواند از یک تا ۱۰ نفر اشتغال‌زایی به دنبال داشته باشد، که در مجموع برای بیش از ۱۰ هزار نفر می‌توان اشتغال ایجاد کرد.

وی از مسئولان استانی و نمایندگان مردم کردستان در مجلس خواست که در خصوص تأمین اعتبار این طرح‌های نیمه‌تمام حوزه کشاورزی همکاری داشته باشند تا هر چه سریع‌تر به اتمام برسند. تکمیل این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در تحول اقتصادی مناطق مختلف ایفا کند و به افزایش تولید و اشتغال در بخش کشاورزی منجر شود.

نقشبندی با ذکر اینکه توسعه و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری از جمله برنامه‌های اولویت‌دار در جهاد کشاورزی کردستان است، گفت: از همکاری سرمایه‌گذاران برای تکمیل این طرح‌ها با جدیت حمایت می‌کنیم.