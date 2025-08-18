به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به پیش‌بینی افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر ۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی و ۲ باب نمازخانه بین‌راهی در مسیرهای پرتردد، آماده خدمات‌رسانی به زائران هستند.

مرجان مهدی زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای استراحت و رفاه مسافران افزود: نظارت‌های مستمر بر عملکرد مجتمع‌های بین‌راهی و امکانات ارائه‌شده، به‌منظور ارتقاء کیفیت خدمات در دستورکار قرار دارد.