در روزهای پایانی ماه صفر
آمادگی مجتمع های خدماتی رفاهی گلستان برای خدمت به زائران رضوی
۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی گلستان برای خدمت به زائران رضوی آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به پیشبینی افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر ۲۱ مجتمع خدماتی رفاهی و ۲ باب نمازخانه بینراهی در مسیرهای پرتردد، آماده خدماترسانی به زائران هستند.
مرجان مهدی زاده با تأکید بر ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای استراحت و رفاه مسافران افزود: نظارتهای مستمر بر عملکرد مجتمعهای بینراهی و امکانات ارائهشده، بهمنظور ارتقاء کیفیت خدمات در دستورکار قرار دارد.
وی همچنین از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، سفر خود را مدیریت کرده و از امکانات موجود در مسیر برای استراحتهای کوتاه استفاده کنند.