به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، از دستگیری ۲ نفر متخلف شکار کبک در منطقه نرگسی حوزه قیام شهرستان لنده خبر داد.

عبدال دیانتی نسب گفت: پیرو گزارش واصله از طبیعت دوستان مبنی بر حضور شکارچی در منطقه نرگسی حوزه قیام شهرستان لنده، یگانی از محیطبانان شهرستان‌های کهگیلویه و لنده به محل اعزام می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: پس از ساعت‌ها گشت و کنترل منطقه و انجام اقدامات لازم پایشی، ۲ شکارچی به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی در منطقه توسط محیط بانان شناسایی شدند.

دیانتی نسب گفت: مامورین با انجام اقدامات مناسب موفق شدند هر دو نفر متخلف شکارچی را دستگیر و اعمال قانون نمایند.

وی گفت: از متخلفین لاشه ۷ قطعه کبک به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تشکر از همراهی خوب مردم و مسئولان در این شهرستان گفت: محیط زیست با کمبود شدید نیرو در همه شهرستان‌ها مواجهه است و محیطبانان با تمام توان در حال حراست از مناطق تحت مدیریت‌اند فلذا، همکاری مردم و همراهی مسئولان می‌تواند تا حدودی جبران کننده کمبود‌ها باشد.

دیانتی نسب افزود: متخلفین به همراه آلات مکشوفه بمنظور اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان لنده معرفی تا اقدامات قضایی صورت گیرد.