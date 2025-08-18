دستگیری ۲ شکارچی با لاشه ۷ قطعه کبک در لنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد از دستگیری ۲ نفر شکارچی متخلف به همراه ۲ قبضه سلاح و لاشه ۷ قطعه کبک در شهرستان لنده خبر داد.
عبدال دیانتی نسب گفت: پیرو گزارش واصله از طبیعت دوستان مبنی بر حضور شکارچی در منطقه نرگسی حوزه قیام شهرستان لنده، یگانی از محیطبانان شهرستانهای کهگیلویه و لنده به محل اعزام میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: پس از ساعتها گشت و کنترل منطقه و انجام اقدامات لازم پایشی، ۲ شکارچی به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی در منطقه توسط محیط بانان شناسایی شدند.
دیانتی نسب گفت: مامورین با انجام اقدامات مناسب موفق شدند هر دو نفر متخلف شکارچی را دستگیر و اعمال قانون نمایند.
وی گفت: از متخلفین لاشه ۷ قطعه کبک به همراه ۲ قبضه سلاح ساچمه زنی کشف و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ضمن تشکر از همراهی خوب مردم و مسئولان در این شهرستان گفت: محیط زیست با کمبود شدید نیرو در همه شهرستانها مواجهه است و محیطبانان با تمام توان در حال حراست از مناطق تحت مدیریتاند فلذا، همکاری مردم و همراهی مسئولان میتواند تا حدودی جبران کننده کمبودها باشد.
دیانتی نسب افزود: متخلفین به همراه آلات مکشوفه بمنظور اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان لنده معرفی تا اقدامات قضایی صورت گیرد.
شهرستان لنده با داشتن کوههای سیاه و سفید، منطقه شکار ممنوع حاتم و تلرش، حوزه قیام، اراضی جنگلی و مرتعی موگر و دره بنگ زیستگاهی مناسب جهت گونههای جانوری نظیر پلنگ، خرس قهوهای، کل و بز، گراز و سایر حیات وحش است ضمن آنکه زیستگاه مناسبی برای پرندگانی نظیر کبک و تیهو، کبوتر جنگلی و پرندگان شکاری نظیر عقابها، شاهینها، جغدها و سایر پرندگان است.