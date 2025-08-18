پخش زنده
دوازدهمین دوره بازیهای جهانی در شهر چنگدو چین عصر یکشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه با حضور ورزشکاران ایرانی در کنار ورزشکار سایر کشورها در چنگدو برگزار شد.
پرونده کاروان ورزشی ایران (کاروان وفاق) پس از ۹ روز رقابت، با کسب ۳ نشان طلا، یک نقره و ۳ برنز در این رویداد بزرگ بسته شد.
کاروان ایران مسابقات را با نتایجی امیدوارکننده آغاز کرد. در روز نخست، سارا بهمنیار در کاراته با نمایش دیدنی و غلبه بر رقبای کرواسی، کانادا و ایتالیا، به فینال رسید و نشان طلای نخست ایران را به گردن آویخت.
در همان ساعات، در سالن ووشو، شاهین بنیطالبی با اجرای بینقص در فرمهای «ننچوان» و «ننگوئن» موفق شد دومین نشان طلای کاروان را کسب کند و طنین سرود ملی ایران برای دومین بار در روز اول سالن مسابقات را پر کند.
با وجود این شروع درخشان، در ادامه مسیر برخی رشتهها مطابق انتظار پیش نرفت. در تیراندازی با کمان، گیسا بایبوردی با شکست مقابل نماینده هند از صعود بازماند.
در اسنوکر، علی قرهگوزلو دو شکست متوالی مقابل حریفان چینی و لهستانی تجربه کرد و حذف شد.
در کیکبوکسینگ هم نگین ایرانمنش با وجود مبارزهای جسورانه برابر حریف اسلوونیایی شکست خورد و از ادامه رقابتها کنار رفت.
بار دیگر ووشو پرچمدار موفقیت ایران شد. یاسمن باقرزاده در وزن ۷۰ کیلوگرم در بخش ساندا با عملکردی مقتدرانه، حریفان برزیلی و برمودایی را شکست داد و در فینال نیز با غلبه بر رقیب چینی، سومین طلای ایران را کسب کرد.
در همین رشته، محمدرضا ریگی در بخش مردان با پیروزیهای پیدرپی راهی فینال شد، اما در دیدار پایانی برابر حریف مصری شکست خورد و به نشان نقره بسنده کرد.
همچنین سهیلا منصوریان، بانوی پرافتخار ساندا، در وزن ۶۰ کیلوگرم با کسب پیروزی در دیدار ردهبندی نشان برنز گرفت تا سهم ووشو از مجموع مدالهای ایران بیش از نیمی از کل باشد.
در ورزشهای تیمی، تیم ملی کانوپولو بانوان ایران با پیروزی پرگل ۱۵ بر ۱ برابر چین شروعی باشکوه داشت، اما در ادامه مقابل نیوزیلند، آلمان، ایتالیا (نایب قهرمان جهان)، دانمارک شکست خورد و در ادامه مقابل چین میزبان مسابقات پیروز شد و در جایگاه هفتم ایستاد.
در رشته دواتلون نیز نمایندگان ایران با وجود تلاش فراوان نتوانستند در جمع مدالآوران قرار گیرند و بهترین نتیجه برای فائزه سادات عابدینینژاد در رده بیستم و عباس کیانی در رده هفدهم در کنار بزرگان این رشته در این دوره از مسابقات کسب شد.
در روزهای پایانی، امیدها به رشته اسکیت دوخته شد. در شاخه اسپیداسلالوم، رضا لسانی با غلبه بر همتیمی خود امیرمحمد سواری نشان برنز گرفت.
در بخش بانوان نیز رومینا سالکاصفهانی و ترانه احمدی در جایگاههای چهارم و پنجم ایستادند. این نشان برنز آخرین دستاورد کاروان ایران در چنگدو بود.
کاروان ایران در مجموع با ۳ طلا (سارا بهمنیار در کاراته، شاهین بنیطالبی و یاسمن باقرزاده در ووشو)، یک نقره (محمدرضا ریگی – ووشو) و ۳ برنز (سهیلا منصوریان – ووشو، رضا لسانی – اسکیت، صالح اباذری – کاراته) به کار خود در بازیهای جهانی چنگدو پایان داد.
اگرچه موفقیتهای فردی برخی ورزشکاران مانند بهمنیار، بنیطالبی و باقرزاده چشمگیر و پرافتخار بود، اما در نگاه کلی از ورزشهای تیمی و برخی رشتههای انفرادی بیشتر از این انتظار میرفت ولی باید به این مهم توجه داشت که ورزشکاران کشورمان در کنار بزرگان رشته خودشان در جهان قرار گرفتند و کاروان ایران در جدول رده بندی در رده سیام جای گرفت.
با بسته شدن پرونده بازیهای جهانی چنگدو، نگاهها به آینده و دورههای بعدی دوخته شده است، دوره بعد که میزبان کشور آلمان خواهد بود و تجربه این دوره نشان داد که ایران در رشتههای رزمی همچون کاراته و ووشو توان بالقوه بالایی برای مدالآوری دارد، اما در سایر رشتهها همچنان نیاز به برنامهریزی، سرمایهگذاری و پرورش نسل جدیدی از ورزشکاران احساس میشود.
امید میرود که در دورههای بعدی، کاروان ایران بتواند با تکیه بر نقاط قوت و رفع ضعفهای موجود، جایگاهی شایستهتر در جدول مدالی جهان کسب کند.