همزمان با دهه آخر صفر، کاروان پیاده رهروان ولایت و منتظران ظهور بایگ حرکت خود به سمت مشهدالرضا را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کاروان پیاده رهروان ولایت بایگ گفت: این کاروان برای شانزدهمین سال متوالی، حرکت خود را با بدرقه مردم، امام جمعه و مسئولان بخش بایگ به سمت مشهد آغاز کرد.

محمد رمضانی افزود: در این برنامه پیاده روی، قرار است ۵٠ زائر مسیر ١٧٠ کیلومتری شهر بایگ تا مشهد و حرم امام رضا (ع) را به صورت پیاده در مدت چهار روز طی کنند.

وی شرکت در مراسم عزاداری پایانی ماه صفر را از برنامه‌های این کاروان در مشهد ذکر کرد و افزود: بیشترین افراد شرکت کننده در این برنامه معنوی، نوجوانان وجوانانی هستند که اولین پیاده روی به مشهد را تجربه می‌کنند.