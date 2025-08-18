بقعه پیر قوام الدین در تربت جام استان خراسان رضوی، مربوط به اوایل دوره پهلوی است که سال ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۲۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام از آغاز مرمت بقعه میرقوام الدین در مرکز شهر تربت جام خبر داد.

فرامرز صابرمقدم گفت: مرمت‌های موضعی در نمای این بنا شامل خالی کردن کوربند‌ها و بندکشی مجدد آجرها، ساماندهی پلکان ورودی و اجرای پله‌های آجری خرنددار، پاکسازی نمای سیمانی طرفین ورودی و... است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت جام افزود: طبق شواهد معماری و بنابر اقوال شفاهی، بنای بقعه براساس کتیبه احداثیه پیشانی در سال۱۳۶۳هجری قمری ساخته شده و کاشی‌های هفت رنگ نما ، توسط علی اصغر کاشی پز مهیا و نصب شده است.

صابرمقدم گفت : این بنا که بر روی مقبره شخصیتی موسوم به میرقوام الدین بنیان شده، پیش از این بر روی تپه‌ای خاکی به بلندی۱/۵متر واقع و پیرامون آن پوشیده از سنگ قبر ارادتمندان وی بود البته احتمال دارد در این مکان یکی از قبرستان‌های قدیمی شهر قرار داشته است.

بنای بقعه میرقوام الدین در تاریخ ۱۲شهریور ۱۳۸۱ با شماره ۷۲۲۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.