سارق انبار مجتمع‌های مسکونی در اراک به ۱۰۲ فقره سرقت به ارزش بیش از سه میلیارد ریال اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان اراک از دستگیری سارقی خبر داد که طی ماه‌های اخیر اقدام به سرقت از انبار‌های مجتمع‌های مسکونی کرده بود.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به اینکه ارزش اموال کشف‌ شده بالغ بر سه میلیارد ریال تخمین زده شده است، گفت: این سارق با شیوه‌ای خاص وارد انبار‌های مجتمع‌ها شده و اقلامی از جمله برنج، روغن، پمپ آب و سایر لوازم مصرفی را به سرقت می‌برد.

او افزود: این سارق در بازجویی‌های اولیه، متهم به ارتکاب ۱۰۲ فقره سرقت اعتراف کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک با هشدار به مردم درباره ایمن‌سازی انبار‌ها و اماکن خصوصی تأکید کرد که افراد در صورت مشاهده موارد مشکوک موارد را به سامانه ۱۱۰ گزارش دهند.