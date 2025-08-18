کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: از امروز تا اواخر هفته، آسمانی صاف و آفتابی در انتظار استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: از امروز دوشنبه ۲۷ مردادماه تا اواخر هفته، وضعیت جوی در منطقه پایدار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود آسمانی صاف و آفتابی با وزش باد‌های جنوبی جایگزین وزش باد‌های شمالی شود.

به گفته وی، برای بخش‌های جنوبی و شرقی دشت احتمال غبار محلی وجود دارد و دما به‌طور نسبی و با شیب ملایم افزایش خواهد یافت.

کارشناس هواشناسی به هم استانی‌ها توصیه کرد که در ساعات گرم روز از فعالیت در فضای باز خودداری کنند و مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی را داشته باشند.