

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ظهرابی گفت: در صورت بی‌توجهی به برنامه‌های حفاظتی، گونه‌های ارزشمندی، چون یوز آسیایی، گور ایرانی، گوزن زرد و خرس سیاه بلوچی نیز در آینده نزدیک از زیست‌بوم کشور حذف خواهند شد.

وی فقدان منابع مالی پایدار را مهم‌ترین مشکل برنامه‌های حفاظتی دانست و گفت: طی یک سال اخیر کمیته‌های تخصصی با بهره‌گیری از نظر دانشگاهیان و کارشناسان، راهکار‌های علمی برای نجات گونه‌های در معرض خطر تدوین کرده‌اند.

حمید ظهرابی افزود: نقشه تاریخی زیستگاه گور ایرانی تهیه و زیستگاه‌های مستعد جدید شناسایی شده و برای گوزن زرد نیز با مشارکت یک مؤسسه غیردولتی و دانشگاه صنعتی اصفهان برنامه ساماندهی در حال اجراست.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: نگاه آینده‌نگرانه و اتکا به توان علمی، شرط نجات گونه‌های ارزشمند است؛ در غیر این صورت فردا ممکن است فرصت جبران از دست برود.