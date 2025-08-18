پخش زنده
در مرحله دوم مرمت و ساماندهی عمارت تاریخی موسی خانی شهر بابک، بهزودی فعالیت واحدهای اقامتی این عمارت تاریخی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق توسعه صنایعدستی، فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، با همراهی مرتضی نیکرو، سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان، غلامرضا نویدی نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، کمالالدین نورالدینی فرماندار و نماینده بهرهبردار و سرمایهگذار، از عمارت تاریخی موسیخانی و روند مرمت، احیا، ساماندهی در مرحلهدوم این بنا در قالب تعریف کاربری اقامتگاهی بازدید کرد.
برزین ضرغامی در حاشیه این بازدید ضمن اشاره به تسریع در روند مرمت این بنا در مسیر بهرهبرداری با کاربری اقامتی و به همراهی صندوق حفظ و احیا با اداره کل میراثفرهنگی کرمان و سرمایهگذارطرح در تسهیل روند بازسازی و احیا این بنا تاریخی در مسیر آغاز فعالیت فاز اقامتی تأکید کرد.
مرحله اول مرمت و احیا عمارت موسیخانی با تعریف کاربری پذیرایی به بهرهبرداری رسیده و در حالحاضر مشغول به فعالیت است و در مرحله دوم با تعریف کاربری اقامتگاه سنتی، بهزودی فعالیت واحدهای اقامتی این عمارت تاریخی آغاز خواهد شد.
عمارت موسی خانی از بناهای تاریخی زمان قاجاریه است که در شهر بابک قرار دارد، وزمان ساخت این بنا ۱۲۶۵–۱۲۷۰ هجری قمری و مساحت آن ۷۵۰۰ مترمربع است.
این بنا ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ به شماره ۷۲۸۱ ثبت ملی شده است