به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) اعلام کرد: آیین تعزیه‌خوانی به مناسبت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، عصر پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۷ در صحن امام جواد (ع) آستان مقدس شاهچراغ (ع) برگزار می شود.

همچنین ویژه‌برنامه‌های سوگواری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) با سخنرانی حجج السلام حاجی‌پور و ناظمی و مرثیه‌سرایی حاج مهدی منصوری و کربلایی سید مصطفی موسوی‌نژاد، پنج‌شنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.