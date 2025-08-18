تاکنون ۷۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به ارزش ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به طور تضمینی خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان گفت: خرید تضمینی گندم در استان کردستان از ابتدای تیرماه آغاز شده و تاکنون ۸۳ مرکز خرید فعال است که شامل ۶ مرکز دولتی، ۱۲ مرکز سیلو‌های بخش خصوصی، هشت مرکز کارخانه آردسازی و سایر مراکز تعاون روستایی است.

موسی آرتن گفت: این میزان گندم در قالب ۲۱۳ هزار و ۵۹۴ محموله توسط ۷۳ هزار و ۳۲۲ نفر از گندمکاران استان به مراکز خرید تحویل داده شده است.

آرتن با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید تضمینی گندم مربوط به شهرستان بیجار با ۲۰۵ هزار و ۵۰۰ تن است، گفت: شهرستان‌های دیواندره با ۱۳۳ هزار تن، قروه با ۱۲۹ هزار تن، دهگلان با ۱۱۵ هزار تن و سقز با ۱۱۰ هزار تن در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

آرتن اضافه کرد: آهنگ روزانه خرید تضمینی گندم در استان در اوایل برداشت ۲۸ هزار تن بود که اکنون به سه هزار تن رسیده است؛ با این وجود مراکز خرید تا پایان شهریور فعال خواهند بود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰۰ هزار تن از مجموع گندم خریداری‌شده حمل شده است، افزود: از این میزان، ۲۳۱ هزار تن به استان‌های اصفهان، تهران، آذربایجان‌شرقی، چهارمحال‌وبختیاری، گیلان و هرمزگان ارسال شده که ۹ هزار و ۷۰۰ تن آن از طریق حمل و نقل ریلی بوده و ۶۹ هزار تن به کارخانجات آردسازی داخل استان حمل شده است.

۶۶۶ هزار هکتار از اراضی استان کردستان در سال زراعی جاری زیر کشت گندم رفته است که از این میزان، ۶۲۵ هزار هکتار به صورت دیم و ۴۱ هزار هکتار به صورت آبی کشت شده است.

پیش بینی شده امسال بیش از یک میلیون تن گندم از مزارع استان برداشت و از این میزان هم ۸۸۰ هزار تن آن تحویل مراکز خرید تضمینی گندم داده شود.