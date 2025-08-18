به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در مراسمی به مناسبت ایام اربعین حسینی و سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، فرمانده سپاه نینوای استان گلستان، با تسلیت این مناسبت‌ها، بر نقش ایمان در توان رزمی نیروهای مسلح تأکید کرد.

سردار ملک‌شاهکویی، با اشاره به سخنان حجت الاسلام معینی‌زاده، گفت: در نیروهای مسلح، عنصر اصلی توان رزم، نیروی انسانی است؛ تجهیزاتی که در اختیار داریم، در مرتبه بعدی قرار دارند. آنچه آمادگی رزم را شکل می‌دهد، ایمان و باور قلبی نیروهاست.

سردار ملک‌شاهکویی با یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس و شرایط سخت آزادگان، افزود: هیچ‌کس نمی‌تواند سختی‌های دوران اسارت را درک کند. حتی خود آزادگان گاهی باورشان نمی‌شود که چگونه آن شرایط را تحمل کردند. این صبر و پایداری، نشانه ایمان است.

وی با اشاره به خیانت برخی افراد در دوران اسارت، گفت: در همان دوران، برخی به صف منافقین پیوستند، اما آزادگان مؤمن با مقاومت خود، دشمن را ناامید کردند و افتخار آفریدند.

فرمانده سپاه نینوا افزود: در دفاع مقدس، ما برتری تجهیزاتی نداشتیم، اما ایمان نیروها باعث شد که با وجود نداشتن دید مستقیم به هدف، تیرها به هدف بخورد. این همان وعده الهی است .