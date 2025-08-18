به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قدمی امروز صبح در جلسه با کارشناسان حوزه یگان حفاظت در سالن جلسات میراث‌فرهنگی با اشاره به کشف چند سکه دوره اشکانی اظهار کرد: کارکنان کلانتری ۱۲ در بازرسی از منزل شخصی باهویت مشخص، تعداد 11 سکه اشکانی کشف و ضبط کردند.

وی بیان کرد: در این‌خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.