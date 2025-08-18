فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی لرستان از کشف و ضبط ۱۱ سکه تاریخی مربوط به دوره اشکانی در شهرستان خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قدمی امروز صبح در جلسه با کارشناسان حوزه یگان حفاظت در سالن جلسات میراثفرهنگی با اشاره به کشف چند سکه دوره اشکانی اظهار کرد: کارکنان کلانتری ۱۲ در بازرسی از منزل شخصی باهویت مشخص، تعداد 11 سکه اشکانی کشف و ضبط کردند.
وی بیان کرد: در اینخصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی لرستان خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری انتظامی استان و دستگاه قضایی، بدون تردید با مجرمین حوزه میراثفرهنگی برخورد قاطع و بازدارنده صورت میگیرد.