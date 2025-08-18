به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز سوئد، نیما عالمیان در مرحله یک سی و دوم جدول اصلی به مصاف لیانگ حریف چینی رفت و بازی را سه بر یک واگذار کرد و از دور این مسابقات کنار رفت.

نیما در حالی به این حریف چینی تن به شکست داد که لیانگ در رده پنجم دنیاست.

پیش از او، نوشاد عالمیان با قبول شکست ۳ بر صفر مقابل حریف ژاپنی از این مسابقات حذف شده بود. همچنین بنیامین فرجی و نوید شمس نیز در دور نخست مقدماتی از گردونه این رقابت‌ها حذف شدند.